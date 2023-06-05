رشيد:باكستان دولة قوية ونسعى للاستفادة من خبرتها في مكافحة الإرهاب

رشيد:باكستان دولة قوية ونسعى للاستفادة من خبرتها في مكافحة الإرهاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الإثنين ، أن الحكومة تتوجه نحو تطبيق برنامجها الطموح الذي يصب بخدمة الشعب.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري والوفد المرافق له وبحضور وزير الخارجية فؤاد حسين”، مبيناً أن “الوزير نقل في مُستهل اللقاء إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الباكستاني عارف علوي، فيما حمّل رشيد الوزير زرداري تحياته وتقديره إلى الرئيس الباكستاني”.وأضاف أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين”.وأكد رئيس الجمهورية، وفقاً للبيان “رغبة العراق بتوطيد العلاقات مع  باكستان، وضرورة الاستفادة من الخبرات في مجال محاربة التطرف والإرهاب”، مشيراً إلى “دور العراق في محاربة عصابات داعش الإرهابية التي اجتاحت العديد من الدول ومنها العراق ودمرت الكثير من المعالم العمرانية والحضارية والبنى التحتية”.وأشار إلى أن “وحدة العراقيين وبسالة القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها أسهمت في دحر هذه العصابات وتفتيت فلولها”، لافتاً الى “استقرار الأوضاع الأمنية في المدن والمحافظات العراقية، والتوجه نحو تطبيق الحكومة لبرنامجها الطموح الذي يصب في خدمة الشعب، حيث تُبذل المزيد من الجهود لإقرار الموازنة، والبدء بتنفيذ مشاريع البناء والإعمار ومعالجة الجفاف والتصحر وشح المياه”.من جانبه، أعرب الوزير بيلاوال بوتو زرداري عن “سعادته لزيارة بغداد ولقاء رئيس الجمهورية”، مؤكداً “التزام بلاده بدعم الأمن والاستقرار في العراق والتطلّع نحو تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات وتبادل الخبرات والمعلومات والعمل المشترك لمواجهة التحديات خاصة في مجال المياه”.

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