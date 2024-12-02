رشيد:حماية حكومة الأسد في سوريا يمثل الدفاع عن سيادة العراق وإيران معاً

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الإصرار على الفساد..السوداني يخول (محمد النجار) لتوقيع عقود “مباشرة” لبناء 600 مدرسة!
حزب طالباني يدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة الإقليم
المالكي والأعرجي يؤكدان على قتال الجماعات “الإرهابية”في سوريا
المالية النيابية تدرس تعديل المادة 12 من قانون الموازنة لتصدير النفط من الإقليم
مستشار حكومي:الديون العراقية ضمن “الحدود الآمنة”
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الإصرار على الفساد..السوداني يخول (محمد النجار) لتوقيع عقود “مباشرة” لبناء 600 مدرسة!
المالية النيابية تدرس تعديل المادة 12 من قانون الموازنة لتصدير النفط من الإقليم
مستشار حكومي:الديون العراقية ضمن “الحدود الآمنة”
وزارة المالية تؤكد على التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة
اليوم..أسعار صرف الدولار=151 ألف ديناراً
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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مصدر سياسي:طهران أبلغت واشنطن عن طريق حكومتها في العراق بدعمها لنظام بشار الأسد
وكالة “فيتش”:نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى( 56.5 %)في 2026
الإنسان النيابية:التعذيب في السجون العراقية انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية
حكم غيابي بحق (نور زهير وهيثم الجبوري ورائد جوحي) بجريمة سرقة المال العام
مصدر حشدوي:سنضرب حلفاء إسرائيل من الدول العربية إذا تم استهداف مقرات الحشد
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- اذاعة INN