رشيد:حماية حكومة الأسد في سوريا يمثل الدفاع عن سيادة العراق وإيران معاً

رشيد:حماية حكومة الأسد في سوريا يمثل الدفاع عن سيادة العراق وإيران معاً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ومنع توسع دائرة الصراع، على خلفية الأحداث الجارية في سوريا.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ، أن رشيد استقبل في قصر بغداد، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح، وأكد خلال اللقاء حرص العراق على الأمن والسلام في سوريا، واستعداده لتقديم الدعم اللازم لحفظ استقرار المنطقة.واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا، حيث أكد دعم العراق لترسيخ الاستقرار، والعمل من أجل منع توسع دائرة الصراع.وأوضح رئيس الجمهورية أن تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد، مشدداً على عمل العراق الثابت لتعزيز السلم والأمن الدوليين.وأطلع السفير السوري، رئيس الجمهورية على مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، مشيداً بمواقف العراق المساندة والداعمة لسوريا.

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