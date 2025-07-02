رشيد:سنبقى ندافع عن إيران حتى الموت

رشيد:سنبقى ندافع عن إيران حتى الموت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في حزب طالباني المقرب من إيران الرئيس رشيد في مقابلة مع صحيفة الموندو الاسبانية، الأربعاء، “ندين خرق المجال الجوي العراقي خلال الحرب الأخيرة”، مردفا بالقول “كنا نطلب شراء معدات لحماية اجوائنا، وأضاف أنه “كان على قوات التحالف اتخاذ إجراءات لحماية المجال الجوي”.وعن تدابير حصر السلاح بيد الدولة في العراق، قال الرئيس، إن سياسة الحكومة واضحة في أن يكون السلاح بيد الدولة عبر القوات الأمنية الرسمية بمختلف تشكيلاتها.وتطرق الى محادثات بغداد وواشنطن حول انسحاب قوات التحالف الدولي، أكد رشيد، أن وجود قوات التحالف بموجب اتفاقات بينها وبين الحكومة العراقية، ومصير بقائها او مغادرتها يخضع الى المفاوضات تسير بشكل جيد بين الحكومة وهذه القوات.وحذر الرئيس العراقي من خطر التنظيمات المسلحة، قائلا إن داعش يشكل تهديدا في كل مكان، ليس فقط في العراق، مستدركا القول “لكنه ليس التهديد الذي كنا نواجهه في الماضي لأنهم هُزموا، والجرائم التي ارتكبوها خصوصا بحق الشعب الايزيدي لن ننساها”.وفيما يتعلق بالخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد، أشار رشيد إلى أن، هناك اتصالات يومية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لبحث المسائل العالقة وهي طبيعية متعلقة بالواردات والإدارة، ونحن بحاجة الى إقرار قانون النفط والغاز لإنهاء هذه المسائل.و بخصوص الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العراق خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، دعا رئيس الجمهورية، جميع القوى السياسية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بما فيها التي أعلنت مقاطعتها، مشددا على أنه “يجب ان نعمل سويا على حل المشاكل ومكافحة الفساد وغيره، والمقاطعة امر طبيعي ديمقراطي يحدث في مختلف الدول”.

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