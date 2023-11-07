رشيد: العراق سيأخذ دوره المحوري في المنطقة

رشيد: العراق سيأخذ دوره المحوري في المنطقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أن العمل جارٍ على إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل وفد اتحاد البرلمانيين العراقيين برئاسة منتصر الإمارة”.وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، أن “الواجب الأساسي هو حماية الدستور وتثبيت الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتأهيل البنى التحتية”، مشيرا  إلى أن “رئاسة الجمهورية قدّمت عدة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، كذلك العمل جارٍ على إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، كما عملت رئاسة الجمهورية على إطلاق سراح الموقوفين الذين انتهت فترة محكومياتهم”.ولفت إلى “علاقات العراق الجيدة مع دول الجوار والعالم”، منوهاً إلى “رغبة قادة الدول الصديقة والشقيقة بأن يأخذ العراق دوره المحوري في المنطقة من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار”.من جانبهم، أشاد أعضاء وفد الاتحاد “بالطروحات التي قدمها رئيس الجمهورية في إسناد ودعم المؤسسة التشريعية والعمل على تحقيق مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم”.كما قدم الإمارة درع الاتحاد إلى الرئيس تثمينا لجهوده المبذولة في تقديم مشاريع القوانين المهمة إلى مجلس النواب.

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