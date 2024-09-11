رشيد لبزشكيان:قلوبنا وصلت “للحناجر من شدة الفرحة” بزيارتكم للعراق

رشيد لبزشكيان:قلوبنا وصلت “للحناجر من شدة الفرحة” بزيارتكم للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، رئيس إيران مسعود بزشكيان والوفد الوزاري المرافق له في قصر بغداد، ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد تلبية لدعوة رسمية وجهها له رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وهذه أول زيارة خارجية يجريها بزشكيان منذ تسنمه منصب الرئاسة الإيرانية.ومن المقرر ان يرعى كل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان توقيع حزمة من مذكرات التفاهم بين العراق وايران بمختلف المجالات.

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