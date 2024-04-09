رشيد للرئيس الإيراني:أنتم الهواء الذي نتنفسه

رشيد للرئيس الإيراني:أنتم الهواء الذي نتنفسه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، المستجدات والتطورات الإقليمية وضرورة دعم جهود تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، ووقف العدوان على غزة.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، ان “الرئيس العراقي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بمناسبة  حلول عيد الفطر السعيد”، مبينة ان “الرئيسين تبادلا التهاني والتبريكات بهذه  المناسبة، حيث أعرب الرئيس عن أمنياته للرئيس الإيراني بالتوفيق وموفور الصحة وللشعب الإيراني بالمزيد من التطور والتقدم”.وأضاف البيان، “بدوره هنأ الرئيس الإيراني نظيره العراقي”، معربا عن “أمنياته له بالنجاح والتوفيق،وتابع “كما استعرض الرئيسان، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وتوطيد أواصر التعاون المشترك وبما يخدم مصالح الحكومتين”.وبحث الاتصال بحسب البيان، “المستجدات والتطورات الإقليمية وضرورة دعم جهود تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، وضرورة وقف العدوان على غزة، ومطالبة  المجتمع الدولي للعمل الفوري لضمان أمن وسلامة الشعب الفلسطيني، ودعم مطالبه المشروعة”.

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