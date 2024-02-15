رشيد والسوداني يؤكدان على تعزيز العلاقات مع إيران وتكريس المحاصصة في توزيع المناصب

رشيد والسوداني يؤكدان على تعزيز العلاقات مع إيران وتكريس المحاصصة في توزيع المناصب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تداول رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ملف وجود التحالف الدولي في العراق.وأوضح مكتب السوداني في بيان، التقى رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، حيث جرى بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة، فضلاً عن استعراض عمل الحكومة وجهودها في تنفيذ برنامجها، بما يتضمنه من أولويات تعمل علىتعزيز العلاقات مع إيران  وتوزيع المناصب حسب المحاصصة.وتمخض عن اللقاء بحسب البيان التأكيد المشترك على ضرورة بذل الجهود من الجميع؛ من أجل المضي قدماً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، وإدامة الاستقرار الأمني والسياسي، واستكمال عملية البناء الاقتصادي والتنموي في العراق.وجرت أيضاً مناقشة ملف وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، ونتائج اللقاءات التي عُقدت بين الجانبين في هذا الشأن، حيث تم التأكيد على دعم إجراءات الحكومة في إنهاء وجود التحالف والانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء فيه.وأضاف البيان تطرق اللقاء إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وأهمية استمرار اللقاءات والمشاورات؛ للوصول إلى تفاهمات تفضي لحلول جذرية لعدد من الملفات والقضايا التنفيذية والإجرائية المشتركة، استناداً إلى الدستور والقانون والمصلحة العليا للبلاد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *