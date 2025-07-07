رشيد والسوداني يؤكدان على خدمة مصالح الأحزاب المتنفذة

رشيد والسوداني يؤكدان على خدمة مصالح الأحزاب المتنفذة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مكتب السوداني في بيان، الاثنين، إنه جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات على المستوى الإقليمي، والتحديات التي تواجه المنطقة عموماً، حيث تم التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب والمواقف، وتغليب المصلحة الوطنية لمواجهة جميع أشكال التحديات، ومراعاة مصالح جميع العراقيين.كما تم بحث ملف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق، والعمل على حلّ الملفات المشتركة وفقاً للصيغ الدستورية والقانونية النافذة.وشهد اللقاء أيضاً مناقشة التحضيرات الجارية لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر، لتكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن تطلعات الأحزاب المتنفذة.

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