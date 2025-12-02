رشيد والمالكي يؤكدان على توزيع المناصب وفقاً للمحاصصة

رشيد والمالكي يؤكدان على توزيع المناصب وفقاً للمحاصصة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء ( 2 كانون الأول 2025 )، مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، المستجدات السياسية والأمنية.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في بيان ، أن “رئيس الجمهورية التقى اليوم في بغداد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي”.وأضاف البيان أن “رئيس الجمهورية أعرب في مستهل اللقاء عن تقديره للمشاعر الصادقة للمالكي، متقدمًا بتعازيه بوفاة شقيقه المرحوم شمال جمال رشيد”.وأشار البيان إلى أن “اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، إلى جانب بحث المسارات الجارية للحوار بين الكتل والقوى الوطنية، بهدف بلورة رؤية مشتركة تُفضي إلى حسم الاستحقاقات الدستورية وفق المدد الزمنية المقررة لها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *