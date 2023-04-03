رشيد يؤكد على استقلال القضاء

رشيد يؤكد على استقلال القضاء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود.وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية ، جرى خلال اللقاء “بحث مجمل القضايا سيما ما يتعلق بالقضاء وضرورة استقلاله”.وأكد رشيد، “ضرورة دعم السلطة القضائية لتنفيذ واجباتها وفق الدستور وبما يحقق إرادة الشعب وتطلعاته في حياة يسودها العدل والقانون”. 

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