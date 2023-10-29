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النزاهة النيابية تقدم طلبا للسوداني بمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية
منظمة بدر:قائمة الإطار الانتخابية ستحصد أعلى الأصوات في كركوك
وزير التخطيط:70٪ نسبة سكان المدن في العراق مقابل (30٪) في الريف
المستشار المالي للسوداني يؤكد على أهمية تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي
رشيد يؤكد على تعزيز العلاقات بين العراق وأستراليا
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وزير التخطيط:70٪ نسبة سكان المدن في العراق مقابل (30٪) في الريف
المستشار المالي للسوداني يؤكد على أهمية تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي
(553)مليون دولار قيمة الصادرات الإيرانية للعراق خلال (7) أشهر عبر منفذ واحد
العراق وقطر يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
خبير اقتصادي:زيادة رواتب المتقاعدين لحمايتهم من التضخم
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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(553)مليون دولار قيمة الصادرات الإيرانية للعراق خلال (7) أشهر عبر منفذ واحد
محكمة تحقيق غسيل الأموال:رجال الأعمال أكثرهم من السياسيين والمجرمين وتجار المخدرات
السوداني” طلع شريك أساسي “في الدعم الأمريكي لإسرائيل حسب تصريح رومانوسكي
إيران ما زالت تضحك على ذيولها في العراق.. س” نحرر” القدس معاً!!
نائب: الدولة والمواطن الخاسر الأكبر في فرق سعر صرف الدولار
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