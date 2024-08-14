رشيد يؤكد على تعزيز العلاقات بين العراق ولبنان

رشيد يؤكد على تعزيز العلاقات بين العراق ولبنان
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد اليوم الأربعاء ، السفير اللبناني لدى العراق علي اديب الحبحاب.واكد رشيد خلال اللقاء، بحسب بيان من رئاسة الجمهورية ، اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان لما لها من اثر ايجابي في ترسيخ الاستقرار في المنطقة، مبيناً الحرص على تطوير التعاون البناء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.واوضح” ان العراق بعد دحره الارهاب استعاد دوره في المحيطين العربي والاقليمي، ويسعى لتعزيز المشتركات المتبادلة تحقيقا لمصالح البلدين الشقيقين”.كما استمع رئيس الجمهورية حسب البيان إلى شرح مستفيض قدمه السفير الحبحاب عن آخر التطورات الأمنية في المنطقة ولبنان، وموقف حكومة بلده من الانتهاكات المستمرة للكيان الصهيوني واعتداءاته على أراضي وسيادة لبنان، وبهذا الصدد أكد الرئيس ثبات الموقف العراقي في دعم سيادة لبنان على أراضيه، مُجدداً استنكاره همجية الكيان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وحقهما في العيش بأمان واستقرار.كما أكد أهمية أن يكون للدول العربية موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية.

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