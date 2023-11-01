رشيد يؤكد على وحدة القرار السياسي العراقي

رشيد يؤكد على وحدة القرار السياسي العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،أمس الثلاثاء، أهمية توحيد الخطاب السياسي العراقي.وقال المكتب الاعلامي للرئاسة في بيان”: إن “رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية النيابية ديلان غفور صالح، ونائب رئيس اللجنة جبار الكناني”.وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي، والتأكيد على وجوب توحيد الخطاب السياسي العراقي الخارجي إزاء الملفات والقضايا المهمة”.واشار البيان الى أهمية بناء علاقات متوازنة مع دول العالم والجوار تحقق المصالح المشتركة وتستند إلى احترام سيادة العراق والقرار العراقي المستقل، وجرت الإشارة إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لتعزيز الجوانب التشريعية والإسراع في إقرار مشاريع القوانين.

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