رشيد يؤيد توجيه ترامب تحقيق السلام بالقوة
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ،الخميس الماضي، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس الذي قدّم له التعازي والمواساة بوفاة شقيقه المرحوم شمال جمال رشيد”.وأضاف البيان، أن “اللقاء يحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما جرى استعراض تطورات الوضع الإقليمي والدولي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة”.وعبر رئيس الجمهورية، عن “شكره وتقديره على الرسالة التي بعثها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 تشرين الثاني 2025، والتي تضمنت الامتنان لدعم حملة تعزيز السلام في المناطق المضطربة حول العالم”.وطلب ترامب من رشيد بحسب البيان، “استمرار دعمه للمساعدة في ضمان “مستقبل أكثر إشراقاً لمواطنينا والعالم”.وأكد ترامب في الرسالة، “عزمه على إنهاء قرون من الصراعات في الشرق الأوسط”، معربا عن”تطلعه إلى أن يتجاوز المجتمع الدولي صراعات الماضي الطويلة الأمد من أجل إنقاذ الأرواح، في كل منطقة، وفي كل قارة”.ورحب رشيد، بـ”التزام الرئيس ترامب، الذي يتماشى مع إيمانه بأن جميع النزاعات يمكن، بل ويجب، حلها بالحوار بدلاً من العنف، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتعاون والسلام الدائم مع التأكيد على العمل المشترك من أجل مستقبل عالمي أكثر أمنا وتناغما”، بحسب البيان.

