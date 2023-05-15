رشيد يتسلم أوراق اعتماد مجموعة من السفراء غير المقيمين لدى العراق

رشيد يتسلم أوراق اعتماد مجموعة من السفراء غير المقيمين لدى العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الإثنين، أوراق اعتماد 10 سفراء، مؤكداً دعم رئاسة الجمهورية لعمل البعثات الدبلوماسية وتسهيل مهامها بما ينعكس إيجابا على تطور وتعزيز العلاقات.وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تسلم اليوم الإثنين بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أوراق اعتماد 10 سفراء غير مقيمين لدى العراق، وهم لكل من جمهورية الأوروغواي نيلسون جميل شعبان، ومملكة بلجيكا سيرج دكشن، ومملكة تايلاند سوبارك برونغتول، وجمهورية أيرلندا ماريان بولجر، وجمهورية كوبا ألبرتو جونزاليس كاسلاس، والولايات المتحدة المكسيكية لويس ألفونسو دي ألبا، وجمهورِية فيتنام الاشتراكية لونغ كوك هووي، وجمهورِية الدومنيكان جورج بهصا هزيم، وجمهورِية لاتفيا جوريس بويكانز، جمهورية ليتوانيا راموناس دافيدونيس”.وأكد رشيد، بحسب البيان، “سعي العراق إلى تطوير علاقاته وتعزيز التعاون الثنائي مع دولهم وبما يخدم المصالح المشتركة”، مشيراً إلى “ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والتغيرات البيئية والمناخية، إضافة إلى محاربة الإرهاب والتطرف”.وأشار رشيد، إلى “دعم رئاسة الجمهورية لعمل البعثات الدبلوماسية وتسهيل مهامها بما ينعكس إيجابا على تطور وتعزيز العلاقات”، في حين أعرب السفراء عن “تطلع بلدانهم لتعزيز العلاقات مع العراق على مختلف الصعد والمجالات”. 

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