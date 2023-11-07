رشيد يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية

رشيد يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، دعوة رسمية للمشاركة في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن “الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد تسلم دعوة من سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة لبحث العدوان على قطاع غزة والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وأضافت أن “الدعوة جاءت خلال استقباله ، اليوم الثلاثاء، في قصر بغداد، لنائب سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق سعيد القحطاني”.وأعرب رشيد وفقاً للبيان “عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة الكريمة، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، كما أشاد فخامته بالعلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”.ومن جانبه أكد القحطاني “حرص بلاده على إقامة علاقات بناءة مع العراق وتوسيع آفاق التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة”.

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