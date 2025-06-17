رشيد يدعو إلى تسليح الجيش العراقي بمنظومات دفاع جوي حديثة

رشيد يدعو إلى تسليح الجيش العراقي بمنظومات دفاع جوي حديثة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان،الثلاثاء، أن “اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد وعلاقة مجلس النواب برئاسة الجمهورية وافاق التعاون المشترك بين الرئاستين خدمة للصالح العام، كما ناقش الأوضاع الخطيرة التي تجري في المنطقة بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جمهورية ايران الإسلامية وانعكاساتها على العراق والمنطقة”.وأضاف البيان أن “الرئيسين أدانا العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني على ايران باستهداف منشآتها العسكرية والمدنية والعلمية، مما يشكل تطور خطير، وتصعيد لخط التوتر في إدارة الصراع بالمنطقة”.كما شدد الجانبان على دعم جهود الحكومة في الحفاظ على سيادة العراق وعدم استخدام ارضه وسمائه وبحره في الاعتداءات ضد دول الجوار، وحفظ الامن والاستقرار الداخلي والوحدة المجتمعية.وفي الملف الأمني، أوضح البيان أن “الرئيسين اكدا ضرورة حماية الحدود والأجواء من خلال شراء أسلحة متطورة وحديثة وتزويد العراق بمضادات جوية وتفعيل الدفاع الجوي للحماية وذلك من خلال لجنة الأمن والدفاع بالتعاون مع وزارة الدفاع”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *