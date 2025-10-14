رشيد يدعو إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة ألأمريكية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لرئاسة الجمهورية ،الثلاثاء، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية وقائد قوات التحالف الدولي الأسبق في العراق الجنرال ديفيد بترايوس والوفد المرافق له”.وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، فضلا عن تطورات الأحداث الإقليمية والدولية”.وأشار رئيس الجمهورية إلى “ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد”، مشيدا بـ”الدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي في دعم العراق خلال معركته ضد الإرهاب”.وتطرق رشيد إلى “الأوضاع الأمنية المستقرة في العراق، والجهود المبذولة للحفاظ على المنجزات المتحققة في هذا الجانب”، مؤكدا أن “الاستقرار في البلاد كان منطلقا للانتقال إلى الاهتمام بالجوانب الخدمية وتأهيل البنى التحتية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة”.وتابع البيان،.وأكد بترايوس “استمرار دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات”.

