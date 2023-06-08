رشيد يدعو إلى عدم استهلاك الخزين الاستراتيجي للمياه

رشيد يدعو إلى عدم استهلاك الخزين الاستراتيجي للمياه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ،الخميس،على وجوب الاستخدام الأمثل للمياه في المواسم الزراعية والتأكيد على عدم استهلاك الخزين الاستراتيجي، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة المعالجة المستمرة لسد الموصل وعدم إفراغ السد من المياه.جاء ذلك خلال حديث متعدد المحاور من قيادات شبكية.

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