رشيد يدعو القوى السياسية للإسراع بانتخاب رئيسا للبرلمان

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تحالف الانبار:قسم من نواب الحلبوسي سيصوتون إلى مرشح السيادة لرئاسة البرلمان
رئيس الجبهة التركمانية:تدوير المناصب في كركوك ضمان لاستقرارها
وزارة التخطيط:ارتفاع نسبة التضخم في البلاد بنسبة 0.4%
شركة ” المهندس” الحشدوية توقع مذكرة “تعاون”مع شركة( CMEC)الصينية للإعمار والتجارة
وزير سابق:(215) مليون ديناراً شهرياً مجموع رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب
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وزارة التخطيط:ارتفاع نسبة التضخم في البلاد بنسبة 0.4%
شركة ” المهندس” الحشدوية توقع مذكرة “تعاون”مع شركة( CMEC)الصينية للإعمار والتجارة
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
أكثر من مليار دولار حجم الصادرات الزراعية الإيرانية للعراق خلال 2023!!
اليوم..سعر صرف الدولار=151250ديناراً
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الثلاثاء المقبل..إنطلاق مباريات بطولة كأس العراق لكرة القدم
انطلاق تدريبات فريق الناشئين لكرة القدم
تقرير صحفي:مينديز ناقش مع لابورتا مصير بعض اللاعبين في النادي الكتالوني
الاولمبية العراقية تتعاقد مع خبير اسباني في إعداد خططها الاستراتيجية
المنتخب العراقي للشباب سيلتقي نظيره الاسترالي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري
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شركة ” المهندس” الحشدوية توقع مذكرة “تعاون”مع شركة( CMEC)الصينية للإعمار والتجارة
وزير سابق:(215) مليون ديناراً شهرياً مجموع رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب
أكثر من مليار دولار حجم الصادرات الزراعية الإيرانية للعراق خلال 2023!!
نائب:السوداني خالف برنامجه الحكومي بإنهاء مناصب الوكالة خلال (6) أشهر من تاريخ استلامه المسؤولية
النزاهة:ملياري دولار بذمة الهاربة ( حمدية الجاف)
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