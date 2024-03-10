رشيد يدعو القوى السياسية للإسراع بانتخاب رئيسا للبرلمان

رشيد يدعو القوى السياسية للإسراع بانتخاب رئيسا للبرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، القوى السياسية والكتل البرلمانية الى انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.وقال رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس أول مجلس نيابي، إن “العراق في مقدمة الدول التي أسست لدستور وكان في حينه، الأكثر تطوراً وديمقراطية من حيث المبادئ والتأسيس، وضمان الحقوق والحريات”.وأضاف أن” العراق خرج من حقبة النظم الشمولية، بعد أن رفض الشعب ظلم الديكتاتور في أكثر من انتفاضة، حيث كانت تواجه بالقمع والإبادة حتى امتلأت أرض العراق بجثامين الشهداء، فأثمرت عن نظام ديمقراطي تجسد في دستور سنة 2005″.وشدد على ضرورة “استكمال استحداث المؤسسات التي نص عليها الدستور، وفي مقدمتها مجلس الاتحاد من أجل إنجاح تجربتنا الديمقراطية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *