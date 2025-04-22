رشيد يدعو مسؤولي ديالى لخدمة أبناء المحافظة وتعزيز التعايش السلمي

رشيد يدعو مسؤولي ديالى لخدمة أبناء المحافظة وتعزيز التعايش السلمي
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 بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء (22 نيسان 2025)، مسؤولي وسياسيي ديالى لرص الصفوف خدمةً لأبناء المحافظة. وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، دعا المسؤولين المحليين والقوى السياسية في محافظة ديالى الى التعاون ورص الصفوف خدمةً لأبناء المحافظة”.وأضاف البيان أن “رئيس الجمهورية شدد خلال لقائه محافظ ديالى عدنان الشمري، ونائبيه، ونواب وأعضاء مجلس ديالى في مستهل زيارته للمحافظة، على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم في حسم المسائل الإدارية التي تواجه المحافظة، وخدمة أهلها بشكل يليق ويتناسب مع تطلعاتهم”.وأضاف رئيس الجمهورية أن “ديالى عانت فيما مضى من تحديات كبيرة، لا سيما الإرهاب الذي حاول تهديد السلم الأهلي فيها، وفشل في تحقيق ذلك بفضل صمود أهلها”، مؤكدا “أهمية مواصلة العمل على تعزيز أمنها واستقرارها، وترسيخ قيم التعايش السلمي فيها كونها عراقًا مصغرًا يضم مختلف المكونات والأطياف العراقية الكريمة”.وعبّر محافظ ديالى عدنان الشمري حسب البيان عن “ترحيبه الكبير بزيارة رئيس الجمهورية إلى المحافظة”، مثمّنًا “حرص الرئيس على الاستماع المباشر إلى احتياجات أبنائها، كما قدم إيجازًا شاملًا عن واقع المحافظة، استعرض فيه أبرز التحديات التي تواجهها، ورؤية إدارتها لتذليلها والنهوض بواقع المحافظة وخدمة أبنائها”.وأشار البيان، الى أن “نواب محافظة ديالى وأعضاء مجلسها المحلي عبروا بدورهم عن تقديرهم لزيارة رئيس الجمهورية”، مؤكدين أن “حضور الرئيس يشكّل دعمًا معنويًا كبيرًا لأبناء المحافظة ورسالة اهتمام من الدولة بأوضاعها، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك مع الإدارة المحلية للمحافظة للنهوض بواقعها، وتعزيز استقرارها وتماسكها المجتمعي، وتلبية احتياجات أبنائها”.

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