رشيد يرفض دعوة المحكمة الاتحادية لتدخل الأحزاب السياسية لحل خلافاتها مع محكمة التمييز

رشيد يرفض دعوة المحكمة الاتحادية لتدخل الأحزاب السياسية لحل خلافاتها مع محكمة التمييز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعترض رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على دعوة ائتلاف ادارة الدولة إلى عقد اجتماع تداولي لمناقشة التنازع بين قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية يشارك فيه خبراء قانونيون ودستوريون يبدون الرأي في ذلك.وقال رشيد في وثيقة مُذيَّلة بتوقيعه وصادرة بتاريخ يوم 19 من شهرحزيران/يونيو الجاري، إن “هذا التوجه يتعارض ومبدأ استقلال السلطة القضائية”.وأعرب الرئيس عن رأيه، بأن دعوة ائتلاف ادارة الدولة “تفتح المجال واسعاً للتدخل في الشأن القضائي، مقترحا توجيه دعوة لانعقاد مجلس القضاء الأعلى لمناقشة مسألة التنازع بالقرارات بين المحكمتين.

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