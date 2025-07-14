رشيد يستقبل السفير التركي ولم يتحدث معه عن شحة المياه بسبب بلاده

رشيد يستقبل السفير التركي ولم يتحدث معه عن شحة المياه بسبب بلاده
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين (14 تموز 2025)، في قصر بغداد، سفير الجمهورية التركية لدى العراق أنيل بورا إنان، خلال اللقاء، مشيداً بالاتفاق بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، أن ” رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الإثنين في قصر بغداد، سفير الجمهورية التركية لدى العراق أنيل بورا إنان”.وأكد الرئيس، خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، كما أشاد بالاتفاق بين تركيا وحزب العمال الكردستاني وتخلي الحزب عن السلاح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل عنصرا مهما لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.من جانبه، أعرب السفير إنان حسب البيان، عن شكره وتقديره لجهود الرئيس رشيد وحرصه على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، موضحا أن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً إيجابياً في مختلف المجالات.يذكر ان العراق يعاني من شحة المياه بسبب تخفيضه من قبل تركيا خلافا للقوانين الدولية.

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