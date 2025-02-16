رشيد يصادق على التعديل الأول لقانون موازنة 2025

رشيد يصادق على التعديل الأول لقانون موازنة 2025
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد صادق على التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”.وذكر رحيم في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، أن رئيس الجمهورية وقعّ على التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية رقم 13 لسنة 2023 بشأن تصدير نفط الإقليم عبر (سومو)”.وأوضح أنه “وفقا لأحكام التعديل المتعلقة بتكلفة إنتاج ونقل النفط، فإن عائدات بيع النفط المصدر من إقليم كردستان ستعود إلى الخزانة الاتحادية”.وأضاف رحيم أنه “من اجل تطبيق القانون لم يتبق سوى مرحلة واحدة وهي نشره في جريدة الوقائع الرسمية العراقية”.

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