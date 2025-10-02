رشيد يصادق على “المدونة الشيعية” لتدمير المجتمع العراقي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية الولائي رائد المالكي، اليوم الخميس، مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على المذهب الجعفري.جاء ذلك في تصريح نشره المكتب الاعلامي للمالكي والذي قال ان الاخير تأكد من هذا الخبر عبر اتصال أجراه في وقت سابق من اليوم برئاسة الجمهورية العراقية.ونقل البيان عن النائب قوله، إن المدون “ارسلت للنشر في جريدة الوقائع العراقية، ومن المرجح نشرها بعدد خاص بسبب عدد المواد والصفحات التي تتكون منها”. يذكر ان المدونة الشيعية جاءت بتوجيه إيراني لتدمير المجتمع العراقي وتقسيمه مذهبيا لصالح مشروعها التخريبي على يد نوابها وحشدها والسيستاني  واحزابها.

