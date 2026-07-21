رصاص الخلافات يطال عائلة في كركوك.. أب وأم وطفلهما ضحايا هجوم مسلح

شهدت منطقة رحيم آوه في كركوك، مساء الاثنين، حادثاً أمنياً مؤسفاً، بعدما تعرضت عائلة مكونة من أب وأم وطفلهما لإطلاق نار على خلفية خلافات سابقة مع آخرين.

وقال مصدر أمني إن مسلحين فتحوا النار باتجاه العائلة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة، قبل أن يتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث مرتبط بخلافات قديمة بين الطرفين، فيما سارعت القوات الأمنية إلى تطويق موقع الحادث وفتح تحقيق لكشف ملابساته.

وتواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري لتعقب المتورطين وتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة.