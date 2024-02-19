رغم الدلال العراقي لتركيا إلا انها مازالت لم تزوده بحصته العادلة من المياه

رغم الدلال العراقي لتركيا إلا انها مازالت لم تزوده بحصته العادلة من المياه
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية ،عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي. وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ، ان”رئيس الجمهورية،اكد على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك فيما يخص المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية، وضرورة التنسيق في ملف المياه وبما يضمن حصة عادلة للعراق تلبي احتياجاته”. واكد السفير التركي” دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين”. يذكر ان العراق طالب تركيا من خلال لقاءات رؤساء حكوماته السابقة والحالية بعد 2003  وسلسلة اجتماعات الوفود العراقية ذات الاختصاص مع تركيا إلا انها مازالت تبني سدودها المائية وتقطع المياه عن العراق، الخلل ليس بتركيا بل هوان الحكومات بعد 2003 لانهم ليسوا رجال دولة بل مجموعة من الخونة واللصوص.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *