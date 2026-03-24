روبيو في “مهمة إقليمية”: تنسيق رفيع مع مجموعة الـ 7 حول مستقبل الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية، ماركو روبيو، سيتوجه إلى فرنسا يوم الجمعة المقبل (27 مارس 2026) للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (G7). وسيكون الملف الساخن على طاولة المباحثات هو “الوضع في الشرق الأوسط”، في أول جولة خارجية له منذ الأحداث العسكرية الأخيرة في فبراير الماضي.
أبرز محاور اللقاء المرتقب:
تنسيق المواقف: التباحث مع الحلفاء (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، واليابان) حول تداعيات النزاع القائم في المنطقة.
ملفات عالمية: إلى جانب الشرق الأوسط، سيناقش روبيو ملف الحرب الروسية الأوكرانية وتهديدات السلم الدولي.
الرسالة الأميركية: السعي لتوحيد رؤية القوى الصناعية الكبرى تجاه “التهديدات الإيرانية” وضمان استقرار أسعار الطاقة العالمية.