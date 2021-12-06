روسيا:الطائرات الأمريكية المقاتلة فوق البحر الأسود تشكل تهديداً للطيران المدني

روسيا:الطائرات الأمريكية المقاتلة فوق البحر الأسود تشكل تهديداً للطيران المدني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت وزارة الخارجية الروسية ،الاثنين، تصرفات الطائرات التابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود، مشيرة إلى أنها شكلت تهديدا على سلامة رحلات الطائرات المدنية في المنطقة.وكتبت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا على قناتها في «تيليغرام»: «لقد عرضت تصرفات القوات الجوية الأمريكية سلامة الطيران المدني للخطر. وإذا تم إبعاد خطر وقوع كارثة جوية فوق مياه البحر الأسود الدولي هذه المرة فذلك لا يعني أن بإمكان الولايات المتحدة والناتو الاستمرار في تعريض حياة الناس للخطر بلا عقاب». وكانت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي أوردت السبت الماضي أن طائرة استطلاع تابعة للناتو من طراز CL-600، عبرت بشكل متقاطع مسارات الطائرات المدنية فوق المياه الدولية بالبحر الأسود.وأضافت أن طاقم الطائرة لم يستجب لتحذيرات خدمات الحركة الجوية الروسية، مؤكدة أن التحليقات من هذا النوع تشكل خطرا كبيرا على سلامة ملاحة الطائرات المدنية.

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