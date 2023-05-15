روسيا تؤكد على متانة علاقاتها مع تركيا بغض النظر عن الفائز في انتخاباتها

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هيئة التقاعد:اكملنا دراسة زيادة رواتب المتقاعدين
إنطلاق ملتقى الأعمال العراقي-الإماراتي بحضور المليارديرية من زعماء ائتلاف إدارة الدولة
اليوم .. سعر صرف الدولار =147750 دينارا
الأربعاء المقبل..الاجتماع التنسيقي لأعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية في بغداد
نائب:نواب محافظات الوسط والجنوب ممتعضون من تخصيصات محافظاتهم في الموازنة
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ائتلاف المالكي:إقالة الحلبوسي بعد إقرار الموازنة
إنطلاق ملتقى الأعمال العراقي-الإماراتي بحضور المليارديرية من زعماء ائتلاف إدارة الدولة
ائتلاف المالكي ينفي إجراء تعديل وزاري من قبل السوداني
الإطار:سندافع عن إيران ضد أمريكا وإسرائيل والمتحالفين معهما من العرب حتى “الاستشهاد”
المالية النيابية:لا تخصيصات لمحاضري وزارة التربية في الموازنة لأن ربعها تذهب إلى إيران
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- اذاعة INN