روسيا تؤكد على متانة علاقاتها مع تركيا بغض النظر عن الفائز في انتخاباتها

روسيا تؤكد على متانة علاقاتها مع تركيا بغض النظر عن الفائز في انتخاباتها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الكرملين الإثنين أنّ العلاقات بين موسكو وأنقرة ستستمرّ في “التعمّق” بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية التي تتجه إلى جولة ثانية غير مسبوقة بعد دورة أولى جرت الأحد.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف “نتابع المعلومات الصادرة من تركيا بانتباه واهتمام كبيرين. سنحترم خيار الشعب التركي. لكن على أي حال، نتوقّع استمرار تعاوننا وتعميقه وتطويره”.

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