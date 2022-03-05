رونالدو يستعد لمشاركة فريقه الوطني في بطولة كأس العالم

رونالدو يستعد لمشاركة فريقه الوطني في بطولة كأس العالم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستعد كريستيانو رونالدو، أسطورة البرتغال، للمشاركة مع منتخب بلاده، في مباريات حسم التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، حيث سيواجه تركيا يوم 24 مارس آذار الجاري، في نصف نهائي الملحق المؤهل للبطولة.وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع إيطاليا أو مقدونيا الشمالية، لحسم المتأهل للمونديال.لكن رونالدو ورفاقه سيكونون مهددين بعقدة إيطاليا، في حال حدوث الصدام بين المنتخبين الكبيرين.فقد سبق أن لعب البحارة مع الآزوري مرتين، في هذه المرحلة التصفيات، وتأهلت إيطاليا في المناسبتين.ففي التصفيات المؤهلة لمونديال 1958، وقع منتخب البرتغال في مجموعة تضم أيضا إيطاليا وأيرلندا الشمالية، واحتلت “برازيل أوروبا” المركز الثالث لتفشل في الصعود.وحينها فازت البرتغال على إيطاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة (3-0)، فيما انتصر الآزوري على البحارة لحساب الجولة الخامسة بنفس النتيجة.واستفاد منتخب أيرلندا الشمالية من هذه النتائج، وتصدر المجموعة بفارق نقطة عن إيطاليا واثنتين عن البرتغال.وفي تصفيات مونديال 1994، وقعت البرتغال في المجموعة الأولى مع إيطاليا، التي لعبت دورا كبيرا في منع البحارة من التأهل لكأس العالم.فقد فاز الآزوري في اللقاء الأول بمعقل البرتغال (3-1)، وكرر انتصاره في مباراة العودة (1-0) في إيطاليا.وحينها تصدرت إيطاليا المجموعة برصيد 16 نقطة، وتأهلت لكأس العالم، رفقة سويسرا التي نالت الوصافة برصيد 15 نقطة، بينما جاءت البرتغال في المركز الثالث بـ14 نقطة.وعبر تاريخ مواجهات المنتخبين في مختلف المسابقات، التقى المنتخب الإيطالي نظيره البرتغالي في 27 مباراة، فاز الأول 18 مرة، بينما تعادلا في 3، وكان الفوز من نصيب البحارة في 6 مباريات فقط.

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