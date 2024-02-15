زراعة البصرة تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الطماطم

زراعة البصرة تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الطماطم
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البصرة/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مديرية زراعة البصرة عن الاكتفاء الذاتي من محصول الطماطم وبلوغ الكميات المسوقة في المحافظة إلى أكثر من (40) ألف طن.وقال مدير زراعة البصرة هادي حسين قاسم في بيان  ، إن الكميات المسوقة للموسم الزراعي منذ 4 شباط لغاية اليوم 14 شباط وصلت إلى حوالي 40460 طناً.وأضاف قاسم أن المساحات المزروعة بلغت 21000 دونم وان كمية الأسمدة المزودة للمزارعين (سماد اليوريا) بلغت 268.280 طن والمجهزة من قبل وزارة الزراعة.وبين أن الكوادر في الشعب الزراعية مستمرة بتقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين لنشر طرق الزراعة الحديثة فضلاً عن إجراء حملات المكافحة للآفات والأمراض التي تصيب هذا المحصول من أجل سلامة المنتج وزيادة الإنتاج.

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