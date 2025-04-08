زعماء الإطار يؤكدون على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد والدفاع عن إيران في حال استهدافها

زعماء الإطار يؤكدون على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد والدفاع عن إيران في حال استهدافها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان، اليوم الثلاثاء ،إن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 224 في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون  نوري المالكي مساء أمس الاثنين، وناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والامنية في العراق والدفاع عن إيران ضد التهديد الأمريكي والإسرائيلي “. ولفتت إلى أن الإطار التنسيقي، و”إيمانا منه بضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد!!! شدد على ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام”، مؤكداً “عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها”. ودعا الإطار التنسيقي، بحسب البيان، الحكومة الى “تهيئة الاجواء الانتخابية وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهته”، وأضاف البيان، ان زعماء الإطار أكدوا في اجتماعهم عن رفضهم للتهديد الأمريكي والإسرائيلي لإيران وأن العراق بحشده الشعبي سيدافع عنها في حال استهدافها .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *