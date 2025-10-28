زعيم إطاري:إيران من تعين رئيس الحكومة المقبلة

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الزعيم الإطاري النائب عامر فايز العامري ، الثلاثاء، أن الحديث عن الولاية الثانية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ما يزال مبكراً، مشيراً إلى أن نتائج انتخابات 11 تشرين الثاني المقبل والتحالفات السياسية التي ستعقبها هي التي ستحسم هوية رئيس الحكومة المقبلةبالتنسيق مه الجانب الايراني صاحب القرار الاول في هذا الامر.وقال العامري في حديث صحفي، أن “نتائج الانتخابات وما سينتج عنها من تحالفات وتوافقات سياسية ستكون هي المحدد الأساسي لهوية رئيس الوزراء المقبل بالتنسيق مع إيران صاحبة القرار الأول في هذا الامر ”، لافتاً إلى أن “الحديث عن ولاية ثانية للسوداني قبل ظهور نتائج الانتخابات أمر سابق لأوانه، لأن البوصلة السياسية ستُرسم بعد إعلان النتائج النهائية وما ستفرزه التوافقات بين الكتل”.

