زعيم إطاري:الحشد قوة شيعية ثورية بزعامة خامنئي

زعيم إطاري:الحشد قوة شيعية ثورية بزعامة خامنئي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الزعيم الإطاري النائب عامر العامري، الثلاثاء، أن الحشد الشعبي يُعد جزءًا أساسياً من مشروع المقاومة الإسلامية بزعامة الإمام خامنئي ، وقال العامري في حديث صحفي، ان الحشد قوة ثورية إسلامية شيعية يوازي الحرس الثوري من حيث القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية والتي جاءت بدعم من حكومات الإطار ومرجعية قم والنجف، وأضاف، صحيح ان اوامر الحشد من قبل قيادة الحرس الثوري وأمواله وتجهيزاته من العراق لأن العراق وإيران بلد واحد وجبهة واحدة ضد امريكا وإسرائيل ،واشار العامري إلى انه من غير الصحيح حل الحشد الشعبي  والقدس ما زالت غير محررة !!!، وهو بالتالي جيش الإمام الغائب حال عودته من تنقلاته بين جزر المالديف وهاواي وقبرص سيكون الحشد في اتم استعداده لتحرير القدس !!!!!!!!.

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