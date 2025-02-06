زعيم إطاري:سندعو ( الشرع) لحضور القمة العربية في بغداد

زعيم إطاري:سندعو ( الشرع) لحضور القمة العربية في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف  الزعيم الإطاري عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر العامري، الخميس، ان العراق سيستدعي احمد الشرع الملقب بـ”الجولاني” لحضور القمة العربية المزمع اقامتها في بغداد.وقال العامري في حديث صحفي، إن “رئاستي الجمهورية والوزراء لم تدعو الشرع الى الان لحضور القمة العربية المزمع اقامتها في بغداد، لكنها ستدعوه لانه الان يحظى بتأييد دولي، وبالتالي العراق سيكون ملزما ضمن المجتمع الدولي للتعامل معه كرئيس للجمهورية العربية السورية”.يذكر أن العراق الى الآن لم يتعامل مع سوريا بلونها الجديد برئاسة الشرع إلا عن طريق الملف الأمني، أما دبلوماسيا ورسميا فلم يحصل أي شيء لغاية الآن.

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