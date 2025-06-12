زعيم إطاري إيراني الأصل يهدد “إعلاميا” ضرب السفارة الأمريكية ومصالحها في العراق

زعيم إطاري إيراني الأصل يهدد “إعلاميا” ضرب السفارة الأمريكية ومصالحها في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هدد زعيم ميليشيا كتائب “سيد الشهداء” الإيراني الأصل ، المكنى أبو آلاء الولائي، اليوم الخميس، بإرسال عشرات “الاستشهاديين العراقيين الفقراء” لمهاجمة المصالح الأميركية في حال اندلعت الحرب ضد إيران.وكتب الولائي، في تدوينة له، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي: “اذا اندلعت الحرب سيكون المئات من الاستشهاديين على الموعد وسيُذلُّ كبرياء امريكا ثانيةً كما ذُلَّ اول مرة في العراق حين خرجت تجر أذيال الخيبة”.وأضاف: “هذه المرة لن تبقى باقية في الشرق الاوسط لها (امريكا) ولا لعملائها، وستسقط انظمة كانت تحتمي بالاحتلال، حينها ستكون الغلبة لله ولعباده المخلصين”.يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الإقليمية، بعد تصريحات أطلقها وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، هدد فيها بأن بلاده “ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا اندلع صراع مع واشنطن على خلفية المحادثات النووية.

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