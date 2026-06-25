زلزالان يهزان فنزويلا والعراق يعلن دعمه للشعب الفنزويلي

أعربت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن تضامنها الكامل مع جمهورية فنزويلا البوليفارية عقب الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد، وخلفا مئات الضحايا والمصابين، فضلاً عن أضرار واسعة طالت البنية التحتية والمناطق السكنية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، وقوف العراق إلى جانب الحكومة والشعب الفنزويلي في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين وسرعة تجاوز آثار المأساة.

وجاء الموقف العراقي بالتزامن مع تصاعد حصيلة الضحايا، إذ أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع عدد القتلى إلى 164 شخصاً وإصابة نحو 971 آخرين، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط مخاوف من ارتفاع الأعداد مع استمرار رفع الأنقاض والوصول إلى المناطق المنكوبة.

وأشارت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز إلى أن البلاد شهدت عشرات الهزات الارتدادية عقب الزلزالين اللذين يُعدان من أعنف الكوارث الزلزالية التي تضرب فنزويلا منذ أكثر من قرن.

وكان الزلزال الأول قد ضرب بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، أعقبه بعد أقل من دقيقة زلزال ثانٍ بلغت قوته 7.5 درجة، ما تسبب بحالة من الذعر الواسع وعمليات إخلاء للمباني في عدد من المدن والمناطق، امتدت آثارها إلى مناطق بعيدة داخل حوض الأمازون.

وتواصل فرق الطوارئ والإنقاذ جهودها لانتشال العالقين وتقييم حجم الأضرار، في وقت تواجه فيه فنزويلا واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية دموية في تاريخها الحديث.