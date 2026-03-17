زلزال في تصفيات آسيا: استبعاد ماليزيا بسبب “التزوير” وتأهل رسمي لفيتنام

آخر تحديث:
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراراً مدوياً، اليوم الثلاثاء، يقضي باعتبار المنتخب الماليزي خاسراً في مباراتين بنتيجة اعتبارية (0-3)، مما منح منتخب فيتنام بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس آسيا 2027.
تفاصيل العقوبة الانضباطية:
-
خروقات قانونية: أثبتت التحقيقات قيام الاتحاد الماليزي بإشراك 7 لاعبين غير مؤهلين قانونياً، بعد استخدام وثائق مزورة خلال منافسات التصفيات النهائية.
-
حسم الصدارة: بهذا القرار، قفز المنتخب الفيتنامي إلى صدارة المجموعة بفارق 6 نقاط، ليحسم تأهله بغض النظر عن نتيجة المواجهة الأخيرة بين الطرفين المقررة في 31 مارس الجاري.
-
ضربة للكرة الماليزية: يواجه الاتحاد الماليزي الآن تبعات قاسية تتجاوز الاستبعاد، مع توقعات بفرض غرامات مالية باهظة وإيقافات دولية إضافية.