زيارة مرتقبة لأمين مجلس الأمن القومي الروسي للعراق

زيارة مرتقبة لأمين مجلس الأمن القومي الروسي للعراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، اليوم، إن القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، استقبل اليوم، في مكتبه السفير الروسي في بغداد، إلبروس كوتراشيف.وبحث الأعرجي مع السفير الروسي تطوير العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى زيارة أمين مجلس الأمن القومي الروسي المرتقبة منتصف الشهر.كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، وجرائم الإبادة والتجويع في غزة، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين بشكل عاجل من خلال قيام المجتمع الدولي بدوره الحقيقي والضغط لتحقيق ذلك.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *