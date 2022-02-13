زيباري:قرار استبعادي من الترشح لرئاسة الجمهورية ” مبيت ومسيس”

زيباري:قرار استبعادي من الترشح لرئاسة الجمهورية ” مبيت ومسيس”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الاحد، قرار المحكمة الاتحادية باستبعاده من الترشح لرئاسة الجمهورية “مبيت ومسيس”، فيما اشار الى احترامه للقرار.وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقد في بغداد ، ان “اليوم يعد يوما حزينا للعراق الذي جاهدنا من اجله ليكون دولة العدالة وتفاجئنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية”.واضاف “نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي اقول ان هناك ظلما”، مشيرا الى ان “القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب اعيننا ونحن لسنا غرباء عن العملية السياسية وخدمنا العراق بكل نزاهة واستقامة وعدالة”.وتابع “عند ترشيحنا الى رئاسة الجمهورية استوفينا كافة الشروط ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا”، موضحا ان “النواب المقدمين للطعون هم اربعة ثلاث منهم خصوم من الاتحاد الوطني”.وأكد “اننا اغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل اخلاص وحسن السلوك”، لافتا الى ان “قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشيح”.واستطرد بالقول، ان” محكمة الكرخ اصدرت حكما ببراءتي من القضية التي تخص القرار الولائي وكان من المفترض الغاءه، لكن اليوم صدر القرار بامور تتعلق بحسن السيرة والسلوك ويكفيني شرفا ان الرئيس مسعود بارزاني هو من رشحني”.وتابع، ان”قرار الاتحادية اكبر من المدعين وهم لا يريدون رئيس قوي للعراق وانا المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي ولا يوجد مرشحين اخرين”، مبينا ان”الحزب لديه خيارات ومنها خيارات قانونية، لكن نعتبر ان قرار المحكمة الاتحادية باتا”.

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