زيباري:الحكومة الاتحادية لا تلتزم بالدستور

زيباري:الحكومة الاتحادية لا تلتزم بالدستور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري،الاثنين، ان الحكومة الاتحادية في بغداد لا تلتزم بالدستور الذي أسس عليه العراق الجديد وخاصة في البنود المتعلقة بالنفط وحرس الإقليم والبيشمركة وحصة الكرد في الموازنة.وقال زيباري في حديث صحفي، إن “الحكومة الاتحادية لا تلتزم بالدستور الذي أسس عليه العراق الجديد وخاصة في البنود المتعلقة بالنفط وحرس الإقليم والبيشمركة وحصة الكرد في الموازنة”.ولفت الى ” محاولات منع تطور الإقليم فضلاً عن ممارسة التهديدات الأمنية ومنها تعريض المطارات والمصالح الاقتصادية للهجمات، والاعتداء الذي وقع على حقل كورمور للغاز في السليمانية الذي استثمرت فيه الولايات المتحدة بمبلغ 250 مليون دولار لكن الحشد قام باستهدافه”.وأشار الى ان “إقليم كردستان يتعرض للكثير من الضغوط ولا بد من الاستعداد للقيام بكل ما يلزم لإدامة تجربة الحكم في الإقليم وترتيب البيت الكردستاني وزيادة التحالفات والعلاقات الدبلوماسية كون كردستان إقليم نموذجي في منطقة ملتهبة بالصراعات ووجود محاولات لمنع تطور الإقليم فضلاً عن ممارسة التهديدات الأمنية ومنها تعريض المطارات والمصالح الاقتصادية للخطر، مؤكداً أنه “لا بد أن نشعر بحجم التهديدات”.وشدد على أنه “لا نريد أن تكون كردستان ساحة لتصفية الحسابات بين الأقطاب المتصارعة في الشرق الأوسط لكن هناك محاولات لفرض ذلك وجرنا إلى الانحياز لطرف دون آخر، رغم أن لدينا سياسة مستقلة ولم يكن إقليم كوردستان أبداً تهديداً على الأمن”.

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