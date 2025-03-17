زيباري:لدينا ارتباطات “قوية جداً” مع أمريكا وما تطلبه حكومة الإقليم من بغداد ينفذ

زيباري:لدينا ارتباطات “قوية جداً” مع أمريكا وما تطلبه حكومة الإقليم من بغداد ينفذ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الاثنين، أن لوبيات الكرد في الولايات المتحدة الأمريكية تعود الى سبعينات القرن الماضي، فيما أشار الى أن الرسائل الأمريكية الى المنطقة جدية.وقال زيباري في حديث متلفز، “اعرف جو ويلسن بشكل جيد لكني لا اكتب تغريداته”، موضحا أن “الآراء التي تصدر من الكونغرس ليس شرطا السياسة الرسمية للإدارة لكنها تعكس”.وأضاف أن “الرسائل الأمريكية جدية والعراق بمرمى الهدف بالنسبة للجانب الاقتصادي والمالي”، كاشفا أن “أنور قرقاش نقل رسالة من ترامب الى المرشد الإيراني الأعلى على خامنئي والموقف الإيراني كان حازما لكن الإيرانيين شطار تهمهم مصالحهم باختلاف الولائيين المتنفذين مطيعين لأوامر إيران وضد وطنهم”.الى ذلك، قال زيباري “لدينا لوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية وتعود الى سبعينات القرن الماضي وهي ساعدتنا في المعارضة”، مضيفا “لدينا حقوق دستورية في العراق ولدينا ارتباط مع التحالف الدولي وما تطلبه حكومة الاقليم من بغداد ينفذ”.

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