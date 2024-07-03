زيدان لبارزاني:نحن في خدمة رغبات حكومة الإقليم

زيدان لبارزاني:نحن في خدمة رغبات حكومة الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، عددا من الملفات القانونية الخاصة بتطوير عمل القضاء في الإقليم.وذكر المجلس في بيان ، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل، اليوم، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له“.وأضاف انه “بحث معهم عدد من الملفات القانونية والقضائية الخاصة بتطوير عمل القضاء في الإقليم”.

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