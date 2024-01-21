زيدان والأعرجي يبحثان الأمن الوطني

زيدان والأعرجي يبحثان الأمن الوطني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد (21 كانون الثاني 2024)، مع مستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي، عددا من القضايا التي تخص الأمن الوطني والإجراءات القضائية المتخذة بصدده”. وقال مجلس القضاء، في بيان” ، ان “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، استقبل، اليوم الاحد، مستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي”.وأضاف البيان، ان “اللقاء بحث عددا من القضايا التي تخص الأمن الوطني والإجراءات القضائية المتخذة بصددها”.

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