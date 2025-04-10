زيدان والطالباني يبحثان “القضايا القانونية”

زيدان والطالباني يبحثان “القضايا القانونية”
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 بغداد/  شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني القضايا ذات الطبيعة القانونية.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان مقتضب ، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أستقبل أمس الأربعاء، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وبحث معه عددا من القضايا العامة ذات الطبيعة القانونية”.

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