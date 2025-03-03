زيدان يبحث مع الأمم المتحدة الوثائق المدنية للعائدين من مخيم الهول

زيدان يبحث مع الأمم المتحدة الوثائق المدنية للعائدين من مخيم الهول
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف آلية تنظيم الوثائق المدنية للعائدين من مخيم الهول. وذكر إعلام القضاء في بيان: ان “القاضي زيدان استقبل اليوم الاثنين نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غلام محمد اسحق، رفقة ممثلة منظمة اليونيسيف في العراق ساندرا لطوف”.وأضاف أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث معهما آلية تنظيم الوثائق المدنية للعائدين من مخيم الهول”.

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