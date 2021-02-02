زيدان يبحث مع رئيس البعثة الأوروبية الانتخابات القادمة

زيدان يبحث مع رئيس البعثة الأوروبية الانتخابات القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء (2 شباط 2021)، مع رئيس بعثة الاتحاد الاوربي مارتن هوت الانتخابات المقبلة ونتائجها.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، ان “زيدان استقبل في مكتبه، رئيس بعثة الاتحاد الاوربي مارتن هوت رفقة الفريق المكلف برصد الاجراءات التي تسبق الانتخابات القادمة ونتائجها.”وناقش الجانبان بحسب البيان، “دور القضاء في تدقيق الطعون التي ترد على نتائج الانتخابات”.

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