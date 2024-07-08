زيدان يبحث مع فريق أممي القضايا المتعلقة بعمل الفريق

زيدان يبحث مع فريق أممي القضايا المتعلقة بعمل الفريق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع مسؤول أممي القضايا المتعلقة بعمل فريق التحقيق (يونيتاد).وذكر المجلس في بيان ، أن “زيدان استقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية ستيفن ماثيوس والمستشار الخاص ورئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو”.وأضاف، أن “زيدان بحث معهم القضايا المتعلقة بعمل فريق التحقيق (يونيتاد)”.

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