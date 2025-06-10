زيلينسكي يدعو الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتخاذ “رد ملموس” ضد روسيا

زيلينسكي يدعو الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتخاذ “رد ملموس” ضد روسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،الثلاثاء، الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتخاذ “رد ملموس” ضد روسيا، منددا بهجوم ليلي جديد شنته موسكو بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وسبعة صواريخ.وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “من الضروري ألا يكون الرد على هذا الهجوم الروسي، كما حدث مع هجمات مماثلة أخرى، الصمت من العالم، بل ردا ملموسا. إجراء من أميركا التي تملك القدرة على إجبار روسيا على السلام، إجراء من أوروبا التي لا خيار أمامها سوى أن تكون قوية”.

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